Cs no posarà presidir la Junta com a requisit per pactar a Andalusia

El secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, va afirmar que la seva «proposta» en les negociacions a Andalusia després de les eleccions autonòmiques del 2 de desembre és que el seu candidat, Juan Marín, presideixi la Junta, però que la seva única «línia vermella» és que el PSOE no torni a estar al Govern. Villegas va recordar que avui se celebrarà a Sevilla la primera reunió entre el seu partit i el PP, en què participaran ell mateix, el seu homòleg del PP, Teodoro García Egea, Juan Marín i el candidat popular, Juanma Moreno.

En aquesta trobada, parlaran de les «línies vermelles» de cada un, que en el cas de Ciutadans és el seu compromís que «el PSOE no formarà part del Govern», que «a Andalusia hi haurà un canvi», va explicar. «Nosaltres mai hem posat cap línia vermella més», va assegurar. El dirigent de la formació taronja va dir que la seva «proposta» és «una solució centrada, moderada, entre constitucionalistes» i que el Govern estigui «liderat per Ciutadans», i a partir d'aquí veuran si són capaços d'arribar a un acord amb el PP.

Per part seva, la vicesecretària de Comunicació del Partit Popular, Marta González, va avisar Ciutadans que és «irrenunciable» que la Presidència de la Junta d'Andalusia sigui per a Juanma Moreno i va defensar que en les negociacions parlin de mesures, no de càrrecs.

Paral·lelament, Moreno va demanar a la cap de l'Executiu en funcions, Susana Díaz, que «tanqui amb dignitat i de la millor manera possible l'etapa del socialisme a Andalusia», sense posar «pals a les rodes» a una transició que ha de ser «tranquil·la i serena».

En aquest sentit, Susana Díaz va deixar clar que intentarà sotmetre's a la investidura i formar govern, advertint que al PSOE-A «ningú el posarà de genolls». Va afegir que la responsabilitat del PSOE-A és garantir la «governabilitat» a Andalusia i que, per això, ella intentarà sotmetre's a la investidura i formar govern, per al que buscarà pactes amb les forces constitucionals, és a dir, PP, Ciutadans (Cs) i Adelante Andalucía.