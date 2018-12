El president del Govern, Pedro Sánchez, va instar a combatre i a actuar contra els «discursos xenòfobs i excloents» contra la immigració. «Hem de combatre la instrumentalització de la migració com a excusa per al tancaments de fronteres», va incidir durant la seva intervenció a la cimera de Marràqueix, en què més de 150 països van subscriure el Pacte Mundial per a les Migracions. «Els migrants no són culpables, en moltes ocasions són víctimes», va afegir.