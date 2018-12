Admesa a tràmit una querella contra el decomís de mòbils a periodistes a Mallorca

El Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) ha admès a tràmit una querella presentada per Europa Press i el Diari de Mallorca contra el jutge instructor del cas Cursach, Miguel Florit, que va ordenar el decomís dels telèfons mòbils a dos periodistes per buscar l'origen d'una filtració.

Els delictes investigats són de prevaricació judicial, contra la inviolabilitat del domicili i contra l'exercici del dret al secret professional del periodista. S'ha designat com instructora de la causa la magistrada Felisa Vidal i s'ha declarat el secret de les actuacions. La policia espanyola es va presentar a la redacció d'Europa Press a Mallorca i a la del 'Diario de Mallorca' el dimarts 11 de desembre amb una ordre judicial per requisar mòbils, ordinadors i documents relatius al 'cas Cursach' per investigar una suposada filtració.

En el cas d'Europa Press, la policia es va endur dos ordinadors corporatius, diversa documentació i el telèfon de la redactora. En canvi, al 'Diario de Mallorca' es van negar a entregar informació i només es van endur el telèfon. El cas va desfermar les crítiques de diferents associacions i sindicats de periodistes.

L'actuació es va fer arran d'una denúncia dels advocats dels implicats en aquest cas (Bartolomé Cursach i Bartolomé Sbert Cursach) i del propi Ministeri Fiscal. L'empresari del món de la nit Bartolomé Cursach va estar 13 mesos en presó preventiva i va poder sortir a l'abril després de pagar una fiança d'1 milió.