L'actor Willy Toledo anirà a judici per insultar Déu i la Verge a Facebook

El Jutjat d'Instrucció número 11 de Madrid ha emès una interlocutòria en la qual dicta l'obertura de judici oral contra l'actor Willy Toledo per un delicte contra la llibertat de consciència i d'ofensa als sentiments religiosos i per un delicte d'obstrucció a la Justícia. De moment, no hi ha data per a la vista. A més, l'actor haurà de pagar 500 euros de fiança per danys i perjudicis, segons estableix el Jutjat a la sentència. De moment, es manté la llibertat provisional per a l'acusat.

L'associació Advocats Cristians va interposar una denúncia contra l'actor per uns missatges publicats al seu perfil de la xarxa social Facebook el 2015 i 2017 en què insultava Déu i la Verge. Durant la fase d'instrucció, Willy Toledo va ser cridat a declarar en tres ocasions. Després de no acudir a les dues primeres citacions per considerar que no havia comès «cap delicte», el passat 12 de setembre va ser detingut.