El PP insta Cs a tancar un acord a Andalusia abans del 27 o presentarà candidat

El president del PP-A i candidat a la Presidència de la Junta andalusa, Juanma Moreno, va instar Ciutadans (Cs) a tancar «un gran acord» i va advertir que si no s'aconsegueix abans del dia 27, data en la qual es constitueix el Parlament, els populars presentaran el seu candidat a la Presidència de la Cambra, «i la resta de partits hauran de decidir entre continuïtat o canvi». Moreno va convidar Cs a tancar avui un acord programàtic i, si és possible, convocar una reunió de la comissió política dilluns que ve o dimecres per signar un «gran acord».

Per part seva, el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, va assegurar que no han contactat amb el PSOE per buscar la seva abstenció a una investidura a Andalusia. El secretari general de Ciutadans va assegurar que la formació taronja de moment prioritza la negociació amb el PP per propiciar un govern «de canvi» a la Junta."No hi ha hagut trucada directa", ha admès Villegas en unes declaracions a la SER, recollides a Europa Press, sobre els contactes amb el PSOE perquè faciliti el Govern a Andalusia.