Apunyala el nuvi en un casament a Bèlgica perquè no li donaven més cervesa

El nuvi d'un casament celebrat dissabte passat a la localitat flamenca de Wielsbeke, a l'est de Bèlgica, va ser apunyalat al coll durant el convit per un convidat ebri que es va molestar perquè no se li servia més cervesa.

La víctima, de 55 anys, va resultar greument ferida i va perdre molta sang però no es tem per la seva vida, ha informat la Fiscalia, que ha precisat que l'agressor va col·locar el ganivet "al costat dret del coll" del nuvi.

Els fets van succeir durant la festa de l'enllaç matrimonial, celebrat al centre cultural del municipi, quan a un veí de la localitat, de 31 anys, se li va negar més beguda perquè ja estava manifestament begut.

L'individu va treure aleshores un ganivet i va apunyalar el nuvi al coll.

L'agressió va tenir lloc a l'exterior de l'establiment i la Fiscalia té imatges de càmeres de vigilància que identifiquen l'agressor, que està detingut i serà processat per presumpte d'intent d'homicidi.