Berlín descarta un exèrcit europeu

algrat tot el recent debat transatlàntic sobre la creació d'un exèrcit conjunt europeu, Alemanya –que té el segon exèrcit més gran de la Unió Europea– té poc interès a crear qualsevol tipus de força supranacional sota el comandament de la UE. Aquesta reticència és clau per a comprendre la ineficàcia de tots els projectes militars existents al bloc.

En una recent columna d'opinió publicada al diari Frankfurter Allgemeine Zeitung, la ministra de Defensa alemanya, Ursula von der Leyen, va exposar la seva visió d ' «un exèrcit dels europeus» –observa el canvi d'èmfasi respecte a l'«exèrcit europeu–». Von der Leyen ho s'albira com «forces armades sota la responsabilitat nacional, estretament vinculades, uniformement equipades, entrenades per a operacions conjuntes i llistes per actuar, com la brigada francoalemanya i el cos germano-holandès».

Les paraules clau aquí són «sota responsabilitat nacional». Això significa mantenir vigents els procediments existents per desplegar tropes, una decisió que, a Europa, correspon a cada estat membre. «Considero intel·ligent la institució alemanya de control parlamentari», va escriure Von der Leyen. «Les nostres tropes necessiten l'ampli suport de la població per a missions difícils i perilloses». Per descomptat, els procediments parlamentaris són lents, especialment donada la divisió de l'actual política alemanya (i europea). Von der Leyen vol accelerar el procés fent que legisladors nacionals que s'especialitzen en defensa treballin amb col·legues europeus en una agrupació especial que elabori directrius en benefici dels responsables nacionals de la presa de decisions. Però seria difícil recordar una situació en la qual un comitè de la UE hagi fet alguna cosa més ràpida que lenta.



Decidir-ho tot per comitè

La necessitat de decidir-ho tot per comitè ja ha debilitat el més proper que té la UE a un exèrcit comú: els dos grups de combat de la UE, cadascun compost per fins a 2.000 soldats. Des del 2007, una d'aquestes forces multinacionals de resposta ràpida ha estat en espera permanent. Mai han estat desplegades perquè els membres de la UE mai han arribat a un acord unànime per fer-ho. El més a prop que van arribar de fer-ho va ser el 2013, quan es va discutir una intervenció a la República Centreafricana, però França va acabar liderant una missió allà que no va involucrar als Grups de Batalla.

La UE té una capacitat infinita per establir molts mecanismes experimentals sense desfer completament de projectes antics, fallits o no provats.

Això dona lloc a un panorama de cooperació de defensa extremadament complex, en el qual es desenvolupa molta capacitació conjunta i coordinació de baix nivell, però mai es construeix una estructura global. Noves propostes, com la Iniciativa d'Intervenció Europea del president francès, Emmanuel Macron, simplement se sumen al poti-poti d'acrònims i només semblen confirmar la disposició dels governs a cooperar en defensa, fins que arriba l'hora d'enviar tropes a algun lloc llunyà. França, que compta amb l'exèrcit més gran de la UE, té un sistema simple per prendre decisions de desplegament: el president té l'última paraula.

També és relativament fàcil a Itàlia, on el govern decideix, i a Polònia, on depèn del president, però, per exemple, als Països Baixos, Suècia, Hongria i República Txeca és necessària una autorització parlamentària prèvia, igual que a Alemanya.