El Govern del Gabon afirma haver desarticulat un intent de cop d'Estat de militars

El Govern de Gabon va assegurar haver desarticulat l'intent de cop d'Estat perpetrat durant la jornada per un grup de militars i va afirmar que dos dels responsables van morir, mentre que la resta van ser arrestats. El ministre d'Informació i portaveu de l'Executiu gabonès, Guy-Bertrand Mapangou, va destacar que «la situació està sota control» i va atribuir el motí a «cinc militars». «Sembla que un grup de bromistes, perquè a hores d'ara la jerarquia militar diu no conèixer el tema», va explicar, tot afegint que l'Exèrcit no reconeix l'intent ni es posiciona a favor seu.

Posteriorment, la Presidència gabonesa va divulgar un comunicat confirmant la mort de dos dels cinc militars responsables i detallant que les forces de seguretat «van assaltar l'edifici, van abatre dos membres del comando i van alliberar els ostatges». «La situació està sota control», va destacar.

Només unes hores abans, un grup de militars es va fer amb el control de la ràdio estatal del Gabon i va llegir un missatge contra el president, Ali Bongo, convalescent d'un suposat infart cerebral patit a finals del passat mes d'octubre i actualment al Marroc. En el missatge, el líder rebel, el tinent Kelly Ondo Obiang, va posar en dubte la capacitat de Bongo, de 59 anys, per seguir en el poder.