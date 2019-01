PP i Cs carreguen contra el projecte per «irreal»

El líder del PP, Pablo Casado, va assegurar ahir que el projecte de pressupostos generals de l'Estat (PGE) per a 2019 és «tremendament dolent» i «letal per als interessos de l'economia espanyola», al mateix temps que va recalcar que si s'aproven seria una «catàstrofe per a Espanya».

Per la seva part el responsable d'Economia i Ús de Ciutadans, Luis Garicano, va acusar ahir el Govern d'haver aplicat «maquillatge comptable» en les xifres en les quals basa el seu projecte de llei de PGE de 2019, que, al seu judici, contenen una previsió d'ingressos que «no se sosté».