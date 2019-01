Mor un alcalde polonès després de ser apunyalat durant un concert

L'alcalde de la ciutat polonesa de Gdansk, Pawel Adamowicz, no ha superat les greus ferides que ha patit després de ser apunyalat aquest diumenge durant un concert benèfic i ha mort aquest dilluns, ha anunciat el ministre de Sanitat, Lukasz Szumowski, segons la cadena TVN.



Tal com mostren les imatges difoses per la citada cadena, un home armat va pujar a l'escenari en el qual es trobava l'edil i li va assestar dues punyalades, una a l'abdomen i una altra prop del cor. Adamowicz va ser atès pels serveis d'emergència al lloc dels fets i posteriorment traslladat a l'hospital amb danys en diversos òrgans.



L'agressor, de 27 anys, ha quedat sota custòdia de la Policia. Ja havia estat detingut el 2013 pel robatori de quatre seus bancàries a Gdansk i condemnat a cinc anys i mig de presó i, amb el seu atac a Adamowicz, pretenia venjar les suposades tortures patides a la presó.



El detingut aparentment responsabilitzava el partit Plataforma Cívica (PO), que ara es troba a l'oposició, de la seva condemna de presó. Adamowicz va pertànyer a aquesta formació fins el 2015, però en l'actualitat exercia com a independent.



El ministre d'Interior, Joachim Brudzinski, ha qualificat l'atac d'"acte de barbàrie" mentre que el primer ministre, Mateusz Morawiecki, ha sostingut que els fets ocorreguts han de condemnar-se sense pal·liatius.