Arriben a 73 metres de profunditat sense trobar el nen caigut a un pou

Les tasques de rescat del nen de 2 anys que va caure diumenge a un pou de 107 metres de profunditat a la localitat malaguenya de Totalán continuaran amb l'entubat del sondeig, de 25 centímetres d'ample i en què ahir es va arribar a una profunditat de 73 metres sense haver trobat el petit. Amb l'entubat es tracta d'evitar despreniments, però alhora es va realitzar una prospecció paral·lela, en uns treballs que van continuar a la nit i en els quals es relleven els equips de rescat.

Segons va explicar el portaveu de la Guàrdia Civil, Bernardo Moltó, també es treballarà en altres alternatives com una excavació a cel obert a l'altre costat de la muntanya o l'extracció de la terra amb un altre sistema. Aquestes tasques es duran a terme «quan vagin arribant els mitjans necessaris», va indicar. Avui s'espera que arribin a la zona diversos topògrafs perquè determinin el tipus de terreny que hi ha a la zona. Ahir es va trobar una bossa de llaminadures i un got de plàstic al pou i s'està extraient lentament material del forat amb una piqueta i l'ajuda d'una càmera.

Diverses empreses d'Andalusia i Catalunya es van oferir per col·laborar en les tasques de rescat i algunes han adaptat instruments per emprar-los en aquestes tasques, com un robot que habitualment es fa servir per inspeccionar canonades.

El responsable de la unitat especial d'emergència i resposta immediata de la Comunitat de Madrid, Ericam, Aitor Soler, amb experiència en rescats a coves i terratrèmols, va explicar que la prioritat és conèixer l'estat en què es troba el nen. «El primer és veure a quina profunditat es troba i després comprovar si està viu o no», va assenyalar Soler.

Per part seva, el president de la Diputació de Màlaga, Elías Bendodo, va garantir que els equips de rescat «no s'aturaran fins que trobin el petit» i en tot cas va confiar que el puguin localitzar «amb vida».