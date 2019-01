Decreten mesures cautelars contra un comissari relacionat amb Villarejo

El titular del Jutjat Central d'Instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, va acordar imposar mesures cautelars tant per al comissari Andrés Gómez Gordo, proper a María Dolores de Cospedal, com per al xofer de l'extresorer del PP Luis Bárcenas, Sergio Ríos, després d'escoltar les declaracions que tots dos van fer en relació amb l'operació Kitchen. Concretament, el jutge els prohibeix a tots dos que abandonin el territori estatal.

Es tracta de la setena peça secreta de l'Operació Tàndem, que investiga les activitats presumptament il·lícites del comissari jubilat i a la presó provisional José Manuel Villarejo, així com alguns dels seus clients. En aquest cas, es tracta d'una operació policial de la qual no es va informar a cap jutge, per la qual es va pagar amb fons reservats al xofer de Bárcenas perquè li sostragués documentació sensible del partit que estava en el seu poder.Gómez Gros, que va ocupar un càrrec de responsabilitat amb Cospedal de presidenta a Castella-la Manxa, era inspector en cap de la Policia quan es va desenvolupar l'operació, a partir del 2013, i està investigat en aquesta causa per un presumpte delicte de malversació, de acord a les fonts jurídiques consultades per Europa Press.

El recentment nomenat comissari, ha declarat aquest dimecres durant al voltant d'una hora i ha respost a les preguntes de la Fiscalia, el jutge i la seva defensa. El jutge li ha imposat com a mesura cautelar la prohibició de sortir d'Espanya, si bé Fiscalia Anticorrupció havia sol·licitat a més que se li fixessin compareixences periòdiques en seu judicial.