Rescat Julen: Un error de càlcul obliga a repetir el pou per rescatar al nen de Màlaga

La comissió tècnica encarregada de completar l'obra civil per al rescat de Julen ha trobat dificultats en l'únic tram on no esperava tenir-los, l'encamisat de la galeria vertical els treballs de la qual van concloure ahir a la nit després de 55 hores d'incertesa per l'extrema duresa de diferents estrats de pissarra i quarsita.

Si els enginyers confiaven en tenir a punt la col·locació dels tubs perquè els miners iniciessin al migdia d'aquest dimarts l'excavació manual de la galeria horitzontal d'uns quatre metres, ara la incertesa és màxima. El motiu no és altre que la necessitat de tornar a perforar els últims 20 metres del túnel vertical per eixamplar la cavitat, just on les tasques d'encamisat s'han trobat amb que els tubs no s'ajustaven al buit obert.

"Han aparegut dificultats tècniques en l'entubat del pou després de superar els 40 metres de profunditat. Els tubs no sobrepassen aquesta cota i, davant el risc que puguin quedar encallats, s'ha decidit treure'ls per preservar-los en perfecte estat", relaten fonts de la comissió tècnica. Per aquest motiu, s'han considerat diverses opcions "per reconduir la situació i s'ha optat per la més segura, l'emplenat del nou pou amb terra fina i procedir a una nova perforació amb un engrossiment una mica més gran".

És un nou contratemps que se suma als nombrosos que s'han produït des que va començar l'obra civil fa ja més d'una setmana. "No és possible donar una estimació de temps. La maniobra ja ha començat", indicaven les mateixes fonts passades les dotze del migdia. Amb aquesta situació, no es coneix en quin moment podran començar les obres de la galeria horitzontal, ja que caldrà tornar a assolir la cota dels 60 metres amb una perforació d'un ample major i ja és de sobres coneguda la dificultat del terreny en aquesta part del Turó de la Corona de Totalán.