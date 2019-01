Mineria de precisió per rescatar Julen

El rescat de Julen, el nen que va caure a un pou a Totalán (Màlaga) el passat diumenge 13 de gener, es va convertir ahir en un exercici de precisió enmig d'una situació de tensió per la imminent resolució d'un succés que ha mantingut els ciutadans amb el cor encongit. Tot i que les previsions establien que durant el dia d'ahir s'havia d'arribar al lloc on es troba el petit, la duresa del terreny va provocar continus retards tot i l'entusiasme dels vuit miners que es van anar rellevant durant tot el dia i dels experts en explosius que els van haver d'ajudar. A l'hora de tancar aquesta edició es feien els darrers esforços després d'una nova microvoladura, la quarta en el procés, per prosseguir amb els treballs de la galeria horitzontal que es va excavar per intentar trobar Julen.

El portaveu de la Guàrdia Civil, Jorge Martín, va explicar que, davant la proximitat del petit Julen, els treballs havien de ser d'«extremada precisió», de manera que també es van incorporar tres topògrafs. Va recordar que la tarda es van incorporar nous helicòpters, que van traslladar des de Palma de Mallorca i des de Cantàbria quatre guàrdies civils de l'Equip de Muntanya, especialistes en espeleologia i microvoladures, per reforçar el dispositiu de rescat per si fos necessari fer relleus.

Els miners van començar a la tarda de dijous l'excavació d'una galeria horitzontal d'uns quatre metres per connectar el túnel vertical perforat prèviament amb el pou en què es troba Julen. Durant el matí l'excavació d'aquesta galeria horitzontal va arribar a una distància d'un metre i mig del pou i les complexes condicions del terreny van obligar a l'ús de microvoladures, arribant als més de tres metres a la tarda i fins als 3,35 a darrera hora del dia.

Martín va explicar que la muntanya és la que ha marcat en tot moment el ritme de treball, donada la seva extrema duresa. En aquest sentit, va recordar que «hi ha moltes complicacions en el terreny» i que ahir es van trobar amb material «extremadament dur», igual que va passar amb la perforació vertical efectuada abans d'aquesta fase.

Pel que fa a les microvoladures, el portaveu de la Guàrdia Civil va explicar-ne el procés. Així, va indicar que dos miners perforaven a la roca diferents forats, ascendien a la superfície i eren rellevats per dos guàrdies civils especialistes en espeleologia i voladures, que eren els que introduïen les càrregues, prèviament preparades pel grup de desactivació d'explosius. Una vegada que tots els efectius estaven a la superfície, es detonaven. Segons el portaveu, tot aquest procés portava aproximadament una hora i mitja, però posteriorment s'havia d'esperar altres 30 o 40 minuts per extreure l'aire contaminat de la zona. A darrera hora de la nit, el pare de Julen va haver de ser atès per personal sanitari després de patir una crisi ansietat, segons va explicar el Diario Sur.