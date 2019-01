L'exseleccionador de bàsquet Pepu Hernández, candidat del PSOE a Madrid

L'exseleccionador espanyol de bàsquet José Vicente Hernández Fernández, conegut com a Pepu Hernandez, és l'escollit per Pedro Sánchez per ser el candidat a l'alcaldia de Madrid com a independent. El guanyador del Mundial de bàsquet amb la selecció espanyola s'haurà de sotmetre a un procés de primàries, al qual ja ha anunciat que concorrerà Manuel de la Rocha, exalcalde de Fuenlabrada i exdiputat.

Finalment, Sánchez ha trobat un candidat a l'Alcaldia de Madrid que rivalitzarà amb l'actual alcaldessa, Manuela Carmena, després d'intentar-ho amb diverses personalitats i ministres del seu partit, com Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska, Cristina Narbona, Beatriz Corredor o Alfredo Pérez Rubalcaba.

Precisament, per l'absència d'un candidat potent, el PSOE-M, liderat pel secretari general, José Manuel Franco, havia retardat en dues ocasions la celebració de les primàries. Des de la direcció s'insistia que s'estava treballant per trobar una personalitat «amb un perfil professional prestigiós i irreprotxable, tingui o no tingui carnet de partit», però fins ara no havien trobat ningú.

Pepu Hernández va ser seleccionador espanyol entre 2005 i 2008. Abans, entre 1994 i 2005, va ser entrenador de l'Estudiantes, club amb el qual va ser campió de la Copa del Rei el 2000. Després de deixar la selecció espanyola va passar a entrenar el Joventut de Badalona a la temporada 2010-2011, i a la següent va tornar a la banqueta de l'Estudiantes. El 6 de març de 2012 va acordar amb el club madrileny la rescissió del seu contracte, quan l'equip era penúltim de la classificació. El club madrileny li va lliurar al juny de 2005 la seva insígnia d'or i brillants.