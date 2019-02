Cristina Fernández haurà de tornar a declarar acusada de rebre suborns

L'expresidenta de l'Argentina Cristina Fernández de Kirchner haurà de comparèixer per segona vegada en la causa en què està imputada com a «líder» d'una associació il·lícita per rebre suborns d'empresaris, després que un jutge la cridés a declarar. Juntament a l'exmandatària, unes 90 persones, entre exfuncionaris i empresaris, han estat citades pel jutge Claudio Bonadio, que ha considerat que, gràcies a les declaracions de diversos imputats col·laboradors, té «nous elements» per tornar a citar l'actual senadora en l'anomenada causa dels «quaderns de la corrupció».

Des de la seva defensa van avançar que Fernández «probablement ratificarà» el que ja va dir en la primera ocasió en la qual va acudir a declarar, i van destacar que el jutge només recorre a una nova indagatòria perquè «es generi difamació» sobre l'acusada per tal d'evitar que es pugui presentar a les eleccions presidencials d'octubre. Fernández ja va afirmar a l'agost passat que és un «disbarat» que l'acusin d'haver rebut suborns milionaris durant els governs kirchneristes, entre 2003 i 2015. Així mateix, va indicar que és víctima d'una «maniobra persecutòria» en un escrit presentat davant el jutge Bonadio.