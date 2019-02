El Parlament britànic ajornarà el Brexit si May no obté un acord d'aquí a un mes

Theresa May està pressionada tant per la UE com pels diputats britànics.

La primera ministra del Regne Unit, Theresa May, va rebre l'advertència que el Parlament aprovarà una pròrroga de la data de sortida del país de la Unió Europea (UE) en cas que no s'aprovi un acord amb el bloc en el termini de 30 dies. Segons les informacions facilitades pel diari britànic The Sun, un total de 20 ministres podrien amenaçar de dimitir en cas que el Parlament no pugui pronunciar-se sobre la possibilitat d'una sortida desordenada de la UE. Alguns ministres com Amber Rudd, David Gauke i Greg Clark s'estan preparant per pronunciar-se a favor del pla.

En aquest sentit, Olly Robbins, cap negociador del Govern britànic per al Brexit, va llançar un missatge d'advertència sobre els escenaris polítics possibles, que, segons el seu parer, només passen per dues opcions: o el Parlament dóna suport al pla presentat per la primera ministra o dóna suport a un llarg ajornament de l'aplicació del procés de sortida del Regne Unit.

Per part seva, el president del Consell Europeu, Donald Tusk, va lamentar que segueixin sense arribar «propostes concretes i realistes» del Govern britànic per treure l'acord del Brexit del punt mort en què es troba i va avisar que «la falta de notícies no sempre són bones notícies». «La Unió Europea segueix esperant propostes concretes i realistes des de Londres sobre com trencar l'impàs del Brexit», va escriure Tusk al seu compte oficial de Twitter després de reunir-se amb el negociador en cap de la Unió Europea, Michel Barnier.

Paral·lelament, el ple del Parlament Europeu va demanar donar un any a companyies com Iberia, la llicència de vol intraeuropea de la qual perilla davant la possibilitat d'un Brexit caòtic, perquè reestructurin el seu accionariat i així puguin seguir operant vols entre ciutats del bloc comunitari. En concret, l'Eurocambra ha fixat la posició negociadora sobre les mesures de contingència proposades per la Comissió Europea per assegurar les connexions aèries.