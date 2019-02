El chavisme actuarà contra els nomenats per Guaidó

El fiscal general de Veneçuela, Tarek William Saab, va anunciar l'inici d'una investigació contra els directius nomenats per l'opositora Assemblea Nacional per a les juntes de la petroliera estatal PDVSA i les seves filials als Estats Units.

Saab va denunciar que aquestes persones van acceptar «ser nomenades per un òrgan que no és competent per prendre aquest tipus de decisions», en referència a l'Assemblea Nacional, a la qual el Tribunal Superior de Justícia (TSJ), controlat pel chavisme, ha declarat en desacatament. «Això és una burla, un circ que es munta no només dins de Veneçuela sinó fora per trepitjar la nostra Constitució que va ser votada per un referèndum», va dir el fiscal.