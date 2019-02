Sánchez ha presidit el govern més breu de la democràcia

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimecres la convocatòria d'eleccions generals per al proper 28 d'abril i ha posat així fi a una legislatura de dos anys i deu mesos de durada. Sánchez va arribar a La Moncloa amb una moció de censura, després de deixar fora Mariano Rajoy i ha governat fins aquest divendres només vuit mesos, per la qual cosa ha presidit el govern més breu de la democràcia.

El cap de l'Executiu central ha decidit avançar les eleccions després que el Congrés rebutgés aquesta setmana el seu projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2019. És la segona vegada que passa, la primera va ser el 1995 amb Felipe González, la qual cosa també va provocar la convocatòria d'eleccions anticipades.

Les darreres eleccions generals es van celebrar el 26 de juny del 2016, i van haver de ser convocades pel rei en una situació insòlita davant de la incapacitat dels grups parlamentaris per donar suport a la investidura d'un president del govern després de les eleccions de desembre del 2015.

Després d'aquestes segones eleccions de juny del 2016, Mariano Rajoy va ser investit president a l'octubre d'aquest any amb majoria simple en segona volta, amb el suport del PP, Cs, Coalició Canària, UPN i Fòrum Astúries; i l'abstenció de gran part dels diputats del PSOE.

Aquesta postura dels socialistes va provocar que Pedro Sánchez deixés l'escó al Congrés, encara que recuperaria el lideratge del partit en les primàries que els socialistes van celebrar al maig del 2017, en les quals es va imposar a la llavors presidenta andalusa, Susana Díaz, i a l'històric dirigent basc Patxi López.

Un any després d'erigir-se una altra vegada com el líder dels socialistes, Sánchez va fer el pas de presentar una moció de censura contra Mariano Rajoy després de la sentència de l'Audiència Nacional que va condemnar el PP com partícip a títol lucratiu de la trama Gürtel.

La moció va ser debatuda al Congrés els dies 31 de maig i 1 juny del 2018 i va ser aprovada amb 180 vots a favor, 169 en contra i 1 abstenció. Van votar a favor els diputats del PSOE, Units Podem, ERC, PNB, PDeCAT, Compromís, Bildu i Nova Canàries.

Vuit mesos després, Sánchez ha anunciat la convocatòria d'eleccions generals i posa fi així al govern més breu de la democràcia. Les eleccions del 28 d'abril seran les catorzenes eleccions des de la transició i les terceres de Felip VI com a rei.