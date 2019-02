Vox obtindria sis representants al Parlament Europeu

Una primera projecció del Parlament Europeu elaborada a partir de les últimes enquestes disponibles a tots els estats membres preveu que el PSOE seria la força que aconseguiria més diputats a les eleccions del 26 de maig, passant de 15 a 16. El PP, en canvi, baixaria dels 16 que té a l'actual legislatura fins a 15. Ciutadans, amb 12, mostraria l'ascens més rellevant, convertint-se en la força principal dins del grup liberal. Podem, igualment, podria aspirar a nou escons, gairebé el doble que els actuals (o els mateixos que si es sumessin avui Podem i IU). ERC conservaria un únic diputat i el PDeCAT dsortiria de la institució, com el PNB o Bildu. Paral·lelament, Vox entraria a l'Eurocambra amb sis parlamentaris, més fins i tot que Podem quan va sorgir el 2014.



Selecció d'enquestes

Les projeccions estan elaborades a partir de sondejos dels estats realitzats al mes de febrer. Les dades procedeixen d'una selecció d'enquestes efectuades per organismes demoscòpics dels estats i agregats per Kantar public per encàrrec del Parlament Europeu. Aquesta primera projecció serà actualitzada cada dues setmanes.

Les enquestes també estableixen que la Lliga de Matteo Salvini seria la segona força de la propera legislatura amb fins a 27 escons, només per darrere de la sempre poderosa CDU alemanya. Es tractaria d'un salt quantitatiu espectacular que reflecteix el complicat equilibri de poders i aliances que espera a partir de maig a Brussel·les. Perquè les eleccions serveixen per elegir els diputats, però com va recordar Jaume Duch, portaveu del Parlament Europeu, «també per a l'elecció del president de la Comissió Europea. És la primera projecció, una imatge d'avui, no sobre el dia de les eleccions. Siguin curosos quan comparin amb la legislatura actual perquè els resultats seran diferents», va advertir el portaveu de l'Europarlament.