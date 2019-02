PP i Cs es queden sols demanant presó pels referèndums il·legals

El Partit Popular i Ciutadans es van quedar sols al Congrés dels Diputats en la seva defensa de presó per als que convoquin o participin en l'organització d'un referèndum il·legal com el de l'1 d'octubre del 2017 a Catalunya. Tant el PSOE com Units Podem i les formacions nacionalistes es van negar a què la Cambra trameti la proposició de llei del PP perquè es castigui amb pena de presó d'entre tres i cinc anys els càrrecs o funcionaris que promoguin consultes il·legals.

El PP, que només va comptar amb el suport de Cs i Foro Asturias, va demanar concretament reformar el Codi Penal per recuperar un delicte que es va introduir el 2003 durant el Govern de José María Aznar per frenar el pla Ibarretxe i que va ser derogat amb l'arribada de Zapatero a La Moncloa.

La portaveu del PP, Dolors Montserrat, va defensar davant el Ple que el Codi Penal ha de servir per prevenir els cops contra la democràcia i adaptar-se a les noves realitats socials. Va destacar que, mentre el PP va saber anticipar-se a les amenaces del nacionalisme radical que representava el PNB, «les esquerres sempre han aplanat el camí als nacionalistes».

Tant Jaime Moya, d'Units Podem, com els nacionalistes catalans van argumentar que la iniciativa del PP dóna la raó als que creuen que la celebració d'un referèndum no és il·legal. «No ho va ser l'1 d'octubre ni ho serà demà ni demà passat», va dir Moya. Per a Carolina Telechea, d'ERC, els populars reconeixen que el judici del procés és una «farsa» i va insistir que «treballar per la independència de forma pacífica no és delicte».