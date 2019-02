Investiguen la mort d'una dona després de dinar en un restaurant de València

El Jutjat d'Instrucció 1 de València, en funcions de guàrdia dissabte passat, ha obert una investigació per aclarir les causes de la mort d'una dona per una possible intoxicació alimentària després de dinar amb la seva família en un restaurant de la ciutat. Fins ara s'han detectat 29 casos d'intoxicació de clients.

El magistrat instructor està a l'espera de l'informe forense i dels resultats de les mostres que s'han de trametre després de practicar l'autòpsia a l'Institut Nacional de Toxicologia, segons el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que va destacar que, de moment, a la causa no hi ha investigats.

La dona, de 46 anys, va morir durant la matinada de dissabte a diumenge després d'haver dinat amb la seva família al restaurant El Riff de València. El seu marit i el seu fill, de 12 anys, van presentar però una evolució bona, amb ràpida recuperació.