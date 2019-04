Detenen un gihadista al Marroc que volia atemptar a Sevilla

La Policia Nacional i els serveis d'informació espanyols i marroquins van desenvolupar una operació antiterrorista, dirigida pel Jutjat Central d'Instrucció número 4 i la Fiscalia de l'Audiència Nacional, que va culminar amb la detenció al Marroc d'un gihadista que presumptament tenia previst atemptar a Sevilla. La Policia Nacional va escorcollar el seu domicili a la capital andalusa, on van localitzar «documentació i equips informàtics que seran analitzats», segons fonts policials.

El detingut estudia a la Universitat de Sevilla, resideix a la ciutat almenys des de 2016 i és familiar de la persona al capdavant de la mesquita del barri Su Eminencia. Una persona propera a l'arrestat va relatar que el jove habita l'esmentat habitatge amb els seus pares i els seus germans i havia viatjat a Rabat (Marroc) per «visitar la seva àvia», afectada d'una malaltia cardíaca.

Les autoritats, en qualsevol cas, van fer una crida «a la tranquil·litat» tot recordant que Espanya manté el nivell 4 d'alerta antiterrorista des de fa anys, una situació que «s'intensifica amb l'arribada de dates com la Setmana Santa». Així, el Ministeri d'Interior va acordar la passada setmana el reforç dels dispositius de seguretat i de les capacitats d'informació, de control i de seguiment antiterrorista per part dels Cossos de Seguretat de l'Estat, així com de la resta dels cossos policials, amb motiu de la celebració de la Setmana Santa i de les properes eleccions.

Com a conseqüència d'aquesta decisió, s'estan desenvolupant dispositius específics a cadascuna de les ciutats espanyoles per garantir la seguretat ciutadana i el normal desenvolupament d'aquests actes.