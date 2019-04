Trump es reunirà amb Isabel II i Macron en visites al Regne Unit i França al juny

El Palau de Buckingham i la Casa Blanca van confirmar que el president dels Estats Units, Donald Trump, realitzarà a principis de juny una visita d'Estat al Regne Unit, dos anys després que se li fes la polèmica invitació. La primera ministra britànica, Theresa May, va convidar Trump a la primera reunió que tots dos van mantenir a Washington el 2017 després de l'arribada del magnat novaiorquès al Despatx Oval, però per ara no s'havia confirmat aquest formalisme.

La proposta va generar llavors polèmica, tant per les crítiques a Trump com per la tessitura en què deixava la reina Isabel II, potencial amfitriona. Milers de persones es van mobilitzar als carrers per demanar que la visita no tingués lloc.

El Palau de Buckingham va confirmar que el president nord-americà i la seva dona, Melania, realitzaran entre el 3 i el 5 de juny una visita d'Estat al Regne Unit. Es tracta del tercer viatge d'aquest tipus després dels realitzats el 2003 per George W. Bush i el 2011 per Barack Obama.

Durant la seva estada al Regne Unit, Trump i la primera dama també assistiran a una cerimònia per commemorar el setanta-cinquè aniversari del Desembarcament de Normandia, un esdeveniment que també els portarà el dia 6 de juny a aquest enclavament francès. A França, Trump participarà en una reunió bilateral amb el president Emmanuel Macron per reforçar l'estreta cooperació en els interessos econòmics i de seguretat comuns.