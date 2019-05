Guaidó afirma que l'Assemblea Nacional votaria a favor d'una intervenció dels EUA

El líder opositor veneçolà Juan Guaidó va afirmar en una entrevista al diari The Washington Post que l'Assemblea Nacional «probablement» estudiaria l'opció d'una intervenció militar dels EUA a Veneçuela i que, «en cas de ser necessària», fins i tot l'aprovaria. «Estimat amic, ambaixador John Bolton, gràcies per tota l'ajuda a aquesta justa causa. Gràcies per l'opció, l'avaluarem i probablement l'Assemblea la tingui en compte per resoldre aquesta crisi. En cas de ser necessària, potser l'aprovarem», va respondre Guaidó després de ser preguntat sobre si acceptaria una intervenció de les Forces Armades dels EUA a Veneçuela.

El president de l'Assemblea Nacional va afirmar que aquesta seria la seva resposta si Bolton, assessor de Seguretat Nacional de la Casa Blanca i una de les veus més dures amb el Govern de Nicolás Maduro a Washington, posés a la seva disposició tropes nord-americanes. Tot i que els EUA són partidaris de donar espai a una possible transició pacífica, el cap en funcions del Pentàgon, Patrick Shanahan, va assegurar divendres passat, després de reunir-se amb Bolton, que «totes les opcions estan a sobre de la taula».

Guaidó, que ha estat reconegut per més de 50 països com a president interí de Veneçuela, va qualificar de «gran notícia» el fet que el Departament de Defensa dels EUA no descarti cap escenari. «És una gran notícia per a Veneçuela perquè nosaltres estem avaluant totes les opcions. És bo saber que aliats importants, com els EUA, estan analitzant també totes les opcions. Això ens dóna la possibilitat de saber que, si necessitem cooperació, la podem tenir», va assenyalar.

El president de l'Assemblea Nacional veneçolana va admetre els errors comesos en esperar que més militars avalessin l'anomenada Operació Llibertat, amb la qual espera aconseguir el «cessament definitiu» de la «usurpació» del règim de Nicolás Maduro. Guaidó va admetre que esperava que en produir-se una onada de desercions dins de l'Exèrcit, Maduro dimitís. No obstant això, la crida de Juan Guaidó perquè els militars se «sumessin al procés de canvi» no va produir les desercions massives esperades.

Per part seva, Maduro va convocar les bases chavistes a participar en una Jornada Nacional de Diàleg, Acció i Respostes Concretes per a la Gestió de Govern. La primera fase dels debats interns de l'oficialisme veneçolà, l'objectiu dels quals és «canviar i rectificar» la Revolució Bolivariana, es va celebrar dissabte, amb la conformació de 16.841 assemblees a tot el país, segons va explicar el ministre d'Educació veneçolà, Aristóbulo Istúriz. Com a mínim un miler de persones, la majoria educadors, es van personar al lloc per escoltar els seus líders polítics i, més tard, seure en petits grups per debatre diferents propostes i canvis.

Paral·lelament, el secretari d'Estat dels EUA, Mike Pompeo, mantindrà en els propers dies una conversa amb el seu homòleg rus, Serguei Lavrov, en la qual li traslladarà la necessitat que el seu país «surti de Veneçuela» per solucionar l'actual crisi política al país llatinoamericà.

«El president nord-americà, Donald Trump, ha deixat ben clar que els russos han de marxar de Veneçuela, planejo reunir-me amb el ministre Lavrov d'aquí a un parell de dies per mantenir una discussió sobre aquest tema», va assegurar Pompeo.