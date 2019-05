El Govern enviarà de nou els pressupostos de 2019 al Congrés

El Govern enviarà de nou els Pressupostos Generals de l'Estat de 2019 al Congrés dels Diputats quan es configuri el nou Executiu, segons va avançar a Bilbao la ministra d'Indústria en funcions, Reyes Maroto.

En un debat empresarial a Bilbao, la ministra va fer l'anunci de passada durant la seva intervenció, en anunciar noves inversions per a energia i clima, «que començaran a canalitzar-se a partir dels nous pressupostos de 2019, que espero puguem aviat, una vegada es configuri el nou Govern, presentar en la Cambra».

El projecte de pressupostos d'aquest any va ser enviat pel Govern a les Corts i rebutjat per aquestes el febrer passat, de manera que segueixen prorrogats els de 2018. Ara la intenció és enviar de nou el projecte al Congrés.

Fonts de l'Executiu van explicar que el projecte incorporarà els 6.000 milions d'euros en projectes «socials» que van ser rebutjats al Senat. Més endavant s'enviarà el projecte de pressupostos de 2020.

La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, va afirmar que Espanya necessita uns nous Pressupostos Generals de l'Estat, encara que va precisar que «seran els temps els que determinin» si efectivament es poden configurar nous pressupostos d'aquest any o si ja cal anar-se'n al 2020, «tenint en compte el temps de tramitació del pressupost».



Evita posar data

Durant un dinar a Bilbao, amb motiu de l'assemblea general de la Confederació empresarial de Bizkaia-Cebek, i a preguntes dels convidats, Maroto va evitar posar data a la presentació de nous pressupostos, que veu «necessaris». «Crec que és prematur ara que encara no tenim configuració de govern posar data al pressupost», va precisar.

En aquest sentit, va recordar que, malgrat el poc temps que va estar Pedro Sánchez al capdavant de l'anterior Govern, van ser «molt valents» per presentar uns pressupostos de 2019 que, «sens dubte, necessitem per fer aquesta transformació del model econòmic i social, uns pressupostos que responen al que necessita aquest país i això no només la part social, també en la transformació econòmica».

La titular d'Indústria va recordar el rebuig als pressupostos del Govern Sánchez per a 2019, la qual cosa va derivar en el procés electoral que finalment va atorgar al PSOE la «confiança dels espanyols i espanyoles», per la qual cosa va dir que ara és «temps de la configuració d'aquest govern».