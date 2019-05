Investiguen un exambaixador espanyol a Veneçuela i el seu fill per corrupció

La Policia Nacional va desenvolupar diversos escorcolls per blanqueig de capitals a oficines i cases vinculades a l'expolític socialista Raúl Morodo, que va ser ambaixador d'Espanya a Veneçuela entre 2004 i 2007 durant el govern de José Luis Rodríguez Zapatero. En l'operació, que ha impulsat el jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz a instàncies de la Fiscalia Anticorrupció, s'ha detingut quatre persones, entre elles Alejo Morodo, fill de l'exambaixador. Els altres tres detinguts, un soci d'aquest últim i les dones de tots dos, els van ajudar, presumptament, a obtenir els diners. Se'ls atribueix el blanqueig de com a mínim quatre milions d'euros extrets il·lícitament de Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa). Encara que és un dels caps de la trama, la policia antiblanqueig de capitals no va arrestar Raúl Morodo causa de la seva avançada edat, 84 anys.