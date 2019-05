May anuncia que dimitirà el 7 de juny

La primera ministra del Regne Unit, Theresa May, ha confirmat aquest divendres que dimitirà com a líder del Partit Conservador el proper 7 de juny. En aquell moment s'obrirà un procés per elegir el seu successor durant el qual ella seguirà com a cap del Govern.

"Seguiré com a primera ministra fins que es triï un nou líder", ha anunciat May en un discurs a Downing Street amb el que ha posat fi a les moltes especulacions de les últimes hores.

La 'premier' ha lamentat no haver aconseguit el consens necessari al Parlament per tirar endavant l'acord del Brexit, tot i que ha defensat que creia que la seva forma d'actuar era l'"adequada". "Lamentablamente no ho he aconseguit", ha declarat.