L'Iran avisa que una major presència dels EUA a la zona és perillosa

El ministre d'Exteriors d'Iran, Mohammad Javad Zarif, considera que el desplegament addicional anunciat pel president nord-americà, Donald Trump, que posarà uns altres 1.500 efectius a Pròxim Orient, és «extremadament perillós» per a la pau internacional. Els moviments d'alguns vaixells de l'exèrcit dels Estats Units a la zona ha generat certa inquietud, ja que de fons hi ha la batalla freda per l'armament nuclear que mantenen les dues nacions, històricament enfrontades.

«La major presència dels Estats Units a la nostra regió és extremadament perillosa i amenaça la pau i seguretat internacionals. Hauria d'abordar-se», va dir Zarif, en el decurs d'una àmplia entrevista concedida a l'agència de notícies IRNA aquest dissabte abans de posar rumb a Teheran després d'una visita de dos dies al Pakistan.

El cap de la diplomàcia iraniana va acusar Trump de llançar acusacions infundades contra la República Islàmica per justificar el desplegament militar en un moment en el qual la tensió s'ha tornat a disparar a la regió.

Trump va confirmar el divendres passat que enviarà 1.500 militars més a Pròxim Orient amb un mandat «principalment protector». El secretari de Defensa, Patrick Shanahan, va avançar el desplegament un dia abans explicant que l'objectiu és «millorar la protecció» de les pròpies forces nord-americanes enfront de l'amenaça iraniana, mantenint d'aquesta manera el discurs de l'administració Trump respecte al que consideren una amenaça real per part de l'Iran.

Les tensions bilaterals s'han renovat coincidint amb el primer aniversari de la ruptura de l'acord nuclear. Els Estats Units ha recuperat les sancions contra l'Iran, mentre que la República Islàmica ha optat per deixar de complir part dels compromisos assumits.

En aquest sentit també el general Morteza Qorbani, assessor de les Forces Armades iranianes, va advertir aquest dissabte, en declaracions a l'agència de notícies Mizan, que «si els Estats Units envia bucs de guerra a la regió, si comet aquesta estupidesa, (l'Iran) els enviarà al fons del mar fent servir noves armes secretes», incrementanbt d'aquesta manera la tensió a tota la zona.