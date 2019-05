Detenen quatre persones per la seva relació amb l'explosió de divendres a Lió

Les forces de seguretat de França van detenir quatre persones en relació amb l'atac amb explosius perpetrat divendres a la ciutat francesa de Lió, que es va saldar amb tretze ferits. «Un sospitós acaba de ser detingut», va explicar el ministre d'Interior francès, Christophe Castaner, a través del seu compte a Twitter, abans d'aplaudir la mobilització de les forces de seguretat i les autoritats.

Segons les informacions facilitades pel diari Le Figaro, el primer arrestat és un home de 24 anys de nacionalitat algeriana sospitós de ser el responsable de la col·locació de l'explosiu.

El sospitós va ser detingut a Lió i s'espera que sigui traslladat properament a París per a una primera vista judicial. El diari va assenyalar que l'home no tindria antecedents ni hauria estat sota vigilància abans de l'atac.

Posteriorment, l'alcalde de Lió, Gerard Collomb, va apuntar que es va produir la detenció d'un segon sospitós. La cadena de televisió BFMTV va assenyalar que els altres tres detinguts després del primer arrest són els pares i el germà del principal sospitós. Les autoritats busquen informació sobre els hàbits i accions del principal sospitós.

El succés va tenir lloc a dos quarts de sis de la tarda de divendres quan un home encaputxat que anava en bicicleta va col·locar un paquet bomba al carrer Víctor Hugo, una zona de vianants del centre de Lió, per després fugir. La policia va difondre la imatge del sospitós captada per les càmeres de seguretat. Les càmeres de vigilància van gravar un desconegut que va arribar a un forn i va deixar l'objecte que posteriorment va explotar causant tretze ferits, entre ells una nena.

La Fiscalia Antiterrorista investiga els fets com un possible acte de terrorisme, tot i que el cap de la Fiscalia Antiterrorista de París, Remy Heitz, va destacar dissabte que per ara cap grup ni individu ha reivindicat l'autoria de l'atac.

El Ministeri d'Interior va decidir immediatament després de l'atac reforçar la seguretat a llocs públics i esdeveniments esportius, culturals i religiosos com a mesura de prevenció.