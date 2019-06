L'Iran anuncia que superarà el màxim d'urani poc enriquit previst per l'acord nuclear

Les autoritats de l'Iran van anunciar que el nivell d'urani poc enriquit amb què compta el país superarà aquest mes els 300 quilograms establerts per l'acord nuclear signat el 2015. El portaveu de l'Organització per a l'Energia Atòmica de l'Iran (OEAI), Behruz Kamalvandi, va destacar que «comença el compte enrere» i que «se superarà el sostre de 300 quilograms d'aquí a deu dies», segons va informar l'agència iraniana de notícies Tasnim. Així mateix, va assenyalar que podria incrementar l'enriquiment d'urani fins al 20 per cent per al seu ús a reactors locals, mentre que l'acord fixa el límit en el 3,67 per cent.

«Hi ha dos escenaris, inclòs un que contempla augmentar l'enriquiment més enllà del 3,67 per cent per al reactor de Bushehr, que necessita un cinc per cent de combustible, o produir-lo del 20 per cent per al reactor de recerca de Teheran», va explicar. Kamalvandi va plantejar, a més, la possibilitat que l'Iran faci servir tota la producció d'aigua pesada en l'àmbit intern, abans d'afegir que «la planta d'aigua pesada està preparada per incrementar la seva capacitat». «Si no tenim un mercat per aquesta aigua pesada en els propers dos mesos i mig, les reserves podrien superar també les 130 tones», va afegir.