Els Estats Units van llançar ciberatacs contra els sistemes iranians de míssils

Els Estats Units van llançar ciberatacs contra ordinadors que regulen els sistemes de llançament de míssils a l'Iran. Els atacs cibernètics van ser perpetrats dijous, dia en què el president Donald Trump havia autoritzat una operació selectiva amb avions i vaixells contra l'Iran que va frenar a l'últim moment en saber que hauria causat un centenar i mig de morts, segons ell mateix va revelar al dia següent.

The Washington Post va informar que l'ofensiva cibernètica de dijous va inutilitzar els sistemes d'ordinadors emprats en el control de coets i míssils de l'Iran. Per la seva banda, The New York Times va explicar que els atacs van ser preparats durant setmanes i van ser decidits com a resposta directa a la destrucció dies abans d'un dron nord-americà per un míssil terra-aire iranià a les rodalies de l'estret d'Ormuz, així com a les agressions contra dos vaixells de càrrega el passat 13 de juny a aquesta mateixa zona, a unes 30 milles de la costa de l'Iran.

Efectius del Cibercomando nord-americà van ser els encarregats de dur a terme aquestes accions, que van ser proposades pel Pentàgon després que el 13 de juny dos vaixells, un propietat d'un armador noruec i un altre japonès, van patir impactes i explosions en sortir de l'estret d'Ormuz, a unes 30 milles de la costa iraniana, una acció de la qual Washington va acusar Teheran.

Per part seva, el secretari d'Estat nord-americà, Mike Pompeo, va assegurar que els Estats Units intensificaran la seva pressió econòmica sobre l'Iran fins que Teheran renunciï a la violència i es comprometi amb els esforços diplomàtics duts a terme pel Govern nord-americà.

«Estem disposats a comprometre'ns quan arribi el moment adequat», va afirmar Pompeo en un comunicat. A més, va insistir que quan Teheran decideixi «renunciar a la violència i enfrontar-se a la nostra diplomàcia amb diplomàcia, ja sap com trobar-nos».

Pompeo va emetre aquest comunicat diverses hores després que el president dels Estats Units, Donald Trump, anunciés que imposarà demà noves sancions a l'Iran per evitar que aconsegueixi fer-se amb armes nuclears i va advertir que no descarta una acció militar contra la República Islàmica.

«L'Iran no pot tenir Armes Nuclears! Amb el terrible pla d'Obama en pocs anys estarien en vies de nuclearització i les verificacions existents no són acceptables. Posarem sancions importants addicionals a l'Iran aquest dilluns», va assenyalar Trump. «Espero el dia en què s'aixequin les sancions a l'Iran i torni a ser una nació productiva i pròspera. Com més aviat, millor!», va afegir el mandatari nord-americà.