Obren diligències contra un diputat de Vox a Múrcia per insultar Delgado

La Fiscalia Superior de la Regió de Múrcia va decidir incoar diligències d'investigació penal pels insults contra la ministra de Justícia en funcions, Dolores Delgado, realitzats pel diputat i portaveu de Vox a l'Assemblea Regional, Juan José Liarte, «per tal de determinar la seva eventual transcendència penal». Així ho va manifestar la Fiscalia en un comunicat, després de la publicació d'un post per part de Liarte al seu perfil de la xarxa social Facebook: «La tiparraca aquesta és una mentidera, i els seus socis filoetarres així ho proclamen. Un inspector de policia a qui vaig conèixer, que bé podria ser un personatge de Pérez Reverte però de fet no ho és, ja m'ho va advertir fa molts anys: d'una p *** només pots esperar-te putades».

El dirigent de Vox, després de l'allau de crítiques rebudes, va eliminar aquest missatge i va publicar un aclariment en la qual assegurava que es tractava d'un «malentès». «Sembla que no m'he explicat bé», va assenyalar, per després apuntar que amb aquesta frase no es referia a Delgado, «sinó a un senyor de Bildu». «La frase el que vol dir és que no pots confiar mai en qui no es pot confiar, i evidentment em referia a Bildu, que és un partit que no amaga les seves simpaties amb ETA», va matisar Liarte.

En un altre ordre de coses, la direcció de Vox va decidir fer marxa enrere i no expulsar el seu coordinador local i portaveu municipal a El Ejido (Almeria), Juan José Bonilla, i l'edil Rosa María Martín Escobar, després de resoldre les diferències en una reunió.