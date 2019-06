Vox mostra que el seu pacte amb el PP inclou regidories i el dona per trencat

Vox va fer públic el seu pacte municipal amb el PP, que li atorga «regidories de govern», per denunciar que s'ha incomplert i donar-lo per «trencat» als ajuntaments en els quals els populars governen en coalició amb Ciutadans, que veta la seva entrada en aquests governs. És el cas de l'Ajuntament de Madrid, on el portaveu del grup parlamentari al Congrés, Iván Espinosa de los Monteros, va assegurar que s'ha produït un «incompliment flagrant» de les condicions fixades en el pacte que van signar amb el secretari general del PP, Teodoro García Egea.

L'acord estableix que Vox accepta donar suport a la investidura d'alcaldes «per a la conformació de governs de coalició dels diferents ajuntaments d'Espanya a totes aquelles poblacions on l'aliança PP-Cs-Vox pugui impedir un govern d'esquerres». El pacte fixa un termini de 20 dies perquè fossin nomenades les «persones indicades per Vox a cada ajuntament a diferents regidories de govern i responsabilitats directives a ens municipals».

Vox es va mostrar disposat a passar a l'oposició als municipis on hi ha una situació similar a la de Madrid, com és el cas de Saragossa, encara que el portaveu del grup va explicar que hauran d'analitzar «cas per cas» en els propers dies.

Després de les declaracions d'Espinosa de los Monteros, García Egea va afirmar que el seu partit complirà el que han signat amb el secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, i va demanar completar aquest termini, que conclou el proper 5 de juliol. En aquesta línia, el secretari general del PP no creu que s'hagi produït una ruptura del pacte consensuat amb Vox i considera el document «perfectament compatible» amb el que el seu partit ha signat amb Ciutadans. Per això va retreure a Vox que parli de «càrrecs», ja que va assegurar que els que fan aquest tipus de declaracions «s'assemblen massa a Pablo Iglesias i als que fan xantatge a Pedro Sánchez». El PP entén que el govern de coalició a què aspiren els dos partits és un en què «la conformació d'una majoria estable» permeti tirar endavant diverses mesures i pressupostos.

Per la seva banda, la portaveu de Ciutadans al Congrés, Inés Arrimadas, va assenyalar que l'únic document que el seu partit respecta al municipi madrileny és el que han signat amb el PP, i que mentrestant «Vox pot dir missa». Arrimadas va afegir que el seu acord amb els populars inclou el repartiment de les àrees de govern entre aquestes dues forces, fet pel qual va instar el PP a aclarir les condicions que ha pactat amb Vox, tot i que «el que es compleix és el que ha signat Ciutadans».

Vox va voler destacar que la seva decisió afecta l'Ajuntament madrileny, però no la Comunitat de Madrid, on, segons Espinosa de los Monteros, es podrien reprendre avui les converses amb el PP i que la seva candidata, Rocío Monasterio, estarà disponible per a això. «No sé si hauríem de fer-ho davant notari i amb traducció simultània al francès perquè tothom entengui el que estem signant», va ironitzar Espinosa, que en ser preguntat si demanaran conselleries, va assenyalar que exposaran «amb claredat» les seves demandes. El portaveu de la formació d'extrema dreta ha incidit que a la Comunitat de Madrid, igual que a Múrcia, primaran el compliment del "programa, les idees i els continguts" i les mesures que consideren urgents. "Els que estiguin disposats a assumir-les en un grau raonable tindran el nostre suport i, si ningú ho compleix, ja que ningú tindrà el nostre suport", ha advertit