Sánchez pressiona Iglesias amb una repetició d'eleccions

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, pressiona el líder de Podem, Pablo Iglesias, amb una repetició d'eleccions. "Els que hem guanyat les eleccions som els últims en voler repetir-les. Però una altra cosa és combregar amb rodes de molí", ha declarat a 'La Vanguardia'. D'aquesta manera, ha volgut deixar clar que no es plegarà a les exigències del líder de Podem, que reclama un govern de coalició per votar a favor de la investidura de Sánchez. El president espanyol, en canvi, li ha ofert canvis intermedis a l'administració de l'Estat però rebutja un govern amb ministres de Podem. En els darrers dies des del PSOE s'ha insistit que la voluntat és anar a la votació de la sessió d'investidura encara que no hi hagi els vots garantits.