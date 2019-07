Tres morts i més de 100 ferits en un atemptat dels talibans a Kabul

Un atac perpetrat pels talibans prop de les instal·lacions del Ministeri de Defensa a Kabul va causar el dilluns tres morts i un centenar de ferits.

Concretament, una explosió d'un camió bomba, seguit d'un tiroteig continuat va ser el modus operandi dels cinc atacants. L'autoria dels fets va ser reivindicat en un comunicat emès pel portaveu dels talibans, Z. Muyahid.

L'atemptat va causar danys a la seu de la Federació de Futbol i va deixar ferits 16 treballadors d'aquesta organització, segons va confirmar un portaveu del Ministeri de Salut afganès.

Per la seva banda, el Ministeri d'Educació va informar que almenys 50 nens de diferents escoles van resultar ferits i que hi ha cinc escoles amb danys materials per l'explosió del camió bomba.

El portaveu del Ministeri de l'Interior afganès va assegurar que les forces de seguretat van abatre al migdia els cinc atacants.