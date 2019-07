Montero a Sánchez: «A Podem som independents de l'Ibex-35»

La portaveu d'Unides Podem, Irene Montero, va contestar ahir a l'oferta que ha llançat el candidat socialista a la investidura, Pedro Sánchez, sobre l'entrada de «persones independents» en el Govern a proposta de Pablo Iglesias i li va dir que «totes a Podem som independents de les elèctriques, de l'Ibex-35 i dels poderosos».

En una roda de premsa en el Congrés després d'una reunió de la mesa política del grup confederal d'Unides Podem, Irene Montero va reprovar «la incapacitat del PSOE per compartir el Govern» malgrat que això, segons la seva opinió, és el que han demandat els ciutadans a les urnes.



Voluntat

En aquesta línia, va insistir a criticar la voluntat dels socialistes d'«acaparar totes les butaques del Consell de Ministres», en contraposició a l'actitud d'Unides Podem, que no té entre els seus plans «posar vetos» a ningú que suggereixi Sánchez per ser ministre i esperen que el president tampoc li digui a la coalició quins noms deu o no proposar.

Després que el dijous a la nit Pedro Sánchez proposés a Podem que li doni noms de persones independents per a la formació del seu govern, la portaveu parlamentària d'Unides Podem va respondre que en la seva coalició tots són «independents dels poderosos» i que estan disponibles per a negociar un govern conjunt de coalició.



Acostar posicions

La portaveu de l'Executiu, Isabel Celáa, per part seva, va afirmar que el Govern espera que Unides Podem faci algun moviment per acostar posicions i desbloquejar la investidura en la reunió que dimarts que ve tindran Iglesias i Sánchez. Celaá va insistir a més en la idea expressada aquest dijous per Sánchez en el sentit que el seu objectiu implica formar un Govern progressista que no depengui dels independentistes. «No podem jugar amb una majoria insuficient que a més depengui de forces independentistes», va dir.