La UE exigeix a Espanya més esforços per lluitar contra la contaminació

L'eurocomissari de Medi Ambient, Karmenu Vella, va demanar a Espanya mesures addicionals sobre qualitat de l'aire per pal·liar els nivells de diòxid de nitrogen (NO2) que, a ciutats com Madrid o l'àrea metropolitana de Barcelona, vulneren els límits establerts per la normativa europea.

En la carta remesa a la ministra per a la Transició Ecològica en funcions, Teresa Ribera, el comissari assenyala que és necessari adoptar mesures addicionals per fer front a les obligacions en matèria de qualitat de l'aire i arribar al compliment dels valors límit per a l'any 2020.

El comissari afegeix que, sense perjudici del procediment legal comunitari en marxa, cal que tots els actors, en tots els nivells de governança del país, es mobilitzin per contribuir a la posada en marxa i aplicació de mesures eficaces a l'àmbit nacional, regional i local.

En aquest sentit, la ministra Teresa Ribera va assenyalar que «el més rellevant ara és identificar noves mesures i treballar en els diferents nivells de l'administració davant la possibilitat que es malinterpretin les voluntats dels responsables públics pensant que es vol fer menys en comptes de fer més».

A més, va qualificar la carta de «pertinent» en un moment en el qual «es qüestiona la necessitat o no d'adoptar més mesures o de suprimir les ja existents en algunes capitals» i la va remetre a l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, i a la Generalitat de Catalunya, «encara que no siguin les úniques afectades per incompliments». Ribera va recordar que l'Organització Mundial de la Salut, l'Agència Europea de Medi Ambient i informes científics i mèdics alerten de la relació existent entre la mala qualitat de l'aire i les malalties cardiorespiratòries o la mort sobtada.

«Estem parlant per tant no només de regulació de l'ocupació del nostre espai públic o del soroll a les nostres ciutats, sinó de salut; hem d'activar protocols que permetin lluitar contra la contaminació i fer un ús més eficient d'aquells espais·, va concloure.

En un comunicat, el Ministeri per a la Transició Ecològica subratlla que l'objectiu del Govern és que Espanya compleixi els límits comunitaris en matèria de qualitat de l'aire, protegint així la salut pública i evitant que el país afronti una possible multa per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).



Pla de xoc a la capital catalana

Ahir mateix, l'Ajuntament de Barcelona va anunciar que preveu reduir les emissions de CO2 en 210.000 tones, un 6% anual, i per fer-ho avançarà deu mesures de xoc com reduir un carril en vies d'alta afluència de trànsit com el carrer Aragó i un tram de Mallorca i limitar la velocitat en punts neuràlgics de la ciutat.