PSOE, Ciutadans i Podem pacten treure Coalició Canària del Cabildo de Tenerife

PSOE, Ciutadans i Podem van presentar una moció de censura contra el president del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, de Coalició Canària. Segons l'acord dels grups censurants, el nou executiu insular estaria presidit pel socialista Pedro Martín i en el mateix participarà Ciutadans, però no Podem, que no s'integrarà en el grup de govern local.

El mes de maig passat, CC va guanyar les eleccions en tres dels set capítols de Canàries: Fuerteventura, Tenerife i La Palma.

En el primer, la seva presidenta, Lola García (CC), va ser deposada per una moció de censura el dilluns passat i en els altres dos ahir mateix es van confirmar iniciatives semblants.

La portaveu del PSOE al Cabildo de Tenerife, Marián Franquet, i la consellera de Ciutadans en la corporació insular Concepción Rivero han informat de la presentació de la moció de censura contra el president del Cabildo, Carlos Alonso (CC).

Concepción Rivero va assegurar que es tracta d'una «bona notícia per a Tenerife» i va aclarir que la moció de censura s'emmarca dins de les línies programàtiques del partit, que estableix que està prohibit formar govern amb Podem. Va valorar que Podem hagués estat «prou generós» per comprendre que és necessari un canvi en les polítiques del Cabildo de Tenerife, corporació en la qual va dir que no governarà per facilitar la moció de censura.

Preguntada per la seva possible expulsió del partit al costat de l'altre conseller de Ciutadans, Enrique Arriaga, ja que la direcció del partit desautoritza la seva postura, va comentar que aquesta decisió «li correspon a Ciutadans a Madrid».

La portaveu del PSOE al Cabildo de Tenerife, Marián Franquet, va fer referència a la Llei orgànica del Règim Electoral General, l'article 197 del qual estableix que el ple en el qual es debatrà la moció de censura queda automàticament convocat per a les 12 hores del desè dia hàbil següent al del seu registre.