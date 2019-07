Protesta a Pamplona contra l'agressió sexual denunciada

Pamplona va paralitzar ahir la celebració festiva dels Sanfermines per protestar durant uns minuts contra l'agressió sexual denunciada la primera nit de les festes i respondre a l'«estrèpit popular» a què havien estat convocats per organitzacions feministes. A la plaça del Castell, es van citar els components de les penyes de camí a la plaça de toros així com moltes altres persones que van mostrar de forma sorollosa la seva protesta, que es va evidenciar amb una sonora xiulada de cinc minuts, acompanyada del so de xiulets, trompetes de joguina, tapes de cassola, els bombos i tambors, entre d'altres objectes.