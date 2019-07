podem evita que el PSOE presideixi La Rioja

El vot en contra de la diputada autonòmica de Podem Raquel Romero va impedir que la candidata socialista Concha Andreu fos investida en primera elecció com a presidenta de La Rioja. La candidata del PSOE va tenir els vots a favor dels 15 diputats del Grup Socialista i el vot de la diputada d'Esquerra Unida Henar Moreno, amb qui s'havia arribat a un acord programàtic. D'aquesta manera, es van aconseguir 16 vots, insuficients per arribar a la majoria absoluta a la Cambra a La Rioja, situada al llindar dels 17 diputats, tal com es requereix en la primera sessió d'investidura.