Pablo Iglesias renuncia a ser ministre per facilitar un Govern de coalició

El secretari general de Unides Podem, Pablo Iglesias, va comunicar al president del Govern en funcions i candidat a la investidura, Pedro Sánchez, que està disposat a no formar part del Govern de coalició amb la condició que no hi hagi més vetos ni «excuses» per formar la setmana que ve un executiu conjunt entre les dues formacions. «No he de ser l'excusa del PSOE perquè no hi hagi un govern de coalició d'esquerres. Estar o no al Consell de Ministres no serà un problema sempre que no hi hagi més vetos i la presència de Unides Podem al Govern sigui proporcional als vots», va escriure Iglesias al seu compte de Twitter.



A més, va difondre un vídeo en què detallava la seva disposició a fer un pas enrere, però destacava que els noms del seu partit a l'Executiu de coalició els elegirà, «lògicament», la seva formació. També va puntualitzar que havia transmès aquesta posició a Pedro Sánchez i que ha encarregat al responsable del comitè negociador de pactes, Pablo Echenique, que traslladi al PSOE la seva «voluntat de negociar un govern de coalició d'esquerres» i «un acord integral», amb programa i equips, «per tirar endavant la investidura la setmana que ve».





Per part seva, el president del Govern en funcions va respondre a Iglesias que escoltarà les propostes i decidirà l'equip. Sánchez considera que cal començar la negociació pels continguts: «primer programa i després Govern, sense vetos ni imposicions podem arribar a un acord».Paral·lelament, el secretari general del PP , Teodoro García Egea, va assegurar que el seu partit «no pot abstenir-se» per facilitar la investidura del candidat socialista a la presidència del Govern perquè el seu partit és «l'alternativa sempre al PSOE».El dirigent popular va considerar que Sánchez «va fer fora un govern legítim del PP» que havia aprovat poc abans «uns pressupostos que eren bons per al conjunt d'Espanya». «I avui veiem un any després de la moció de censura fruits nefastos perquè no tenim uns comptes millors, perquè no tenim damunt de la taula mesures que millorin objectivament i hauran de prorrogar de nou els pressupostos del PP», va lamentar. A més, va defensar que el líder socialista «no pot fer responsable el PP de la seva incapacitat» i «si fa un any va ser capaç d'aglutinar al voltant d'ell Podem, Bildu i ERC, avui no pot buscar suport en els constitucionalistes».Així mateix, l'executiva d' ERC va ajornar la decisió sobre el sentit del vot dels seus diputats al Congrés respecte la investidura de Sánchez fins a conèixer si hi ha un pacte entre el PSOE i Unides Podem. El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va explicar que el seu partit deixa oberta la possibilitat de «no obstaculitzar» la investidura de Sánchez però considera que no pot posicionar-se sense saber si el candidat té prou suports per governar.En el supòsit que PSOE i Unides Podem arribin a un acord, el portaveu d'ERC va assenyalar que «per nosaltres no serà» que no pugui haver-hi un govern d'esquerres a Espanya, i va recordar, en aquest sentit, el compromís electoral d'ERC de «no bloqueig» i de fer política al Congrés dels Diputats. JxCat decidirà dilluns a la nit si facilita la investidura del candidat socialista, però la diputada al Congrés Laura Borràs va avançar que, en aquests moments, hi ha «molts motius per acabar votant que no». "No es donen els condicionants per poder votar Pedro Sánchez. El catalanisme polític no ha regalat mai els seus vots i no s'entendria que ho fes ara", ha assegurat Borràs en roda de premsa al Parlament, on ha acusat Sánchez d'"arrogància", d'"aversió al pacte" i de voler "humiliar l'oposició".