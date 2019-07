asens no descarta Montero com a vicepresidenta

El portaveu d'En Comú Podem al Congrés, Jaume Asens, va afirmar que «fer vicepresidenta Irene Montero seria una possibilitat que no s'hauria de descartar», encara que va rebutjar concretar el contingut de les converses entre PSOE i Unides Podem. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Asens, que va confessar que no està a les seves expectatives ser ministre, va assenyalar que espera que Pedro Sánchez surti elegit president del Govern. «Encara tenim poc temps i anem a contrarellotge, hi ha qüestions que s'han de resoldre perquè això es produeixi», va assenyalar. Va revelar que han començat «alguns contactes i una negociació».