Sánchez proposa a Iglesias pactar només la investidura si no hi ha govern de coalició

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, i el d'Unides Podem, Pablo Iglesias, van exhibir la seva desconfiança mútua en la primera jornada del debat d'investidura i quan tenen només dos dies per tancar un pacte abans de la votació decisiva per fer president el candidat socialista. Un debat en el qual Sánchez va assegurar que vol la coalició amb Podem, però va tornar a posar sobre la taula altres opcions com l'acord d'investidura, mentre per altra banda va insistir a demanar a PP i Ciutadans la seva abstenció.

Iglesias va advertir al president del Govern que no pensa acceptar que el seu partit acabi sent un element «decoratiu» del proper Govern i va augurar que si torna a haver-hi eleccions, Sánchez no serà mai investit. L'acord al qual els dos líders es van emplaçar a arribar perquè la investidura tiri endavant amb majoria simple dijous -en la votació d'avui, que requereix majoria absoluta, és inviable- sembla encara lluny de produir-se, i ni Sánchez ni Iglesias van oferir senyals al ple que hi estigui havent avanços.

Un estancament que van confirmar a tots dos partits: Unides Podem acusa els socialistes de no voler cedir competències i pretendre donar-los carteres amb poc contingut, i els socialistes asseguren que és la formació morada la que reclama massa funcions, sobretot en matèria social. Però també van voler deixar clar, en finalitzar aquesta primera jornada de debat, que el diàleg continua i no es dona en cap cas per tancat, perquè hi ha temps per tancar un acord abans de dijous.

Les converses, en qualsevol cas, es van aturar amb motiu d'aquest debat que va començar amb el discurs de dues hores de Sánchez en el qual va exposar el seu programa i va enviar els seus intencionats missatges, primer al seu soci preferent i després a PP i Ciutadans.

En aquesta primera intervenció, Sánchez va reconèixer la dificultat de les negociacions però va sentenciar: «Res que valgui la pena és fàcil, i el que tenim per davant val molt la pena». Va admetre així mateix les diferències que hi ha entre tots dos, però va advertir que tant ells com Podem tenen a sobre la «mirada esperançada de milions i compatriotes» que volen que s'entenguin i tirin endavant la «promesa de l'esquerra».

En el seu torn, Pablo Iglesias va respondre amb duresa Pedro Sánchez. Li va retreure, per començar, que vulgui reformar la Constitució per evitar el bloqueig d'una investidura, perquè el que ha de fer és negociar, i li va criticar que insisteixi en dirigir-se a PP i Ciutadans per reclamar-los la seva abstenció. Després li va advertir que no pensa consentir que Podem es converteixi en un «simple decorat» al Govern i fins i tot el va reptar a dir a l'hemicicle què és el que el PSOE ha ofert a la seva formació. «Som una força política modesta, jove, però no ens deixarem trepitjar ni humiliar per ningú», va afegir el líder de Podem.

Sánchez va negar que aquesta sigui la seva intenció i va assegurar que l'oferta dels socialistes és «generosa» i en cap cas pretén que Podem estigui al Govern de forma decorativa. En aquest sentit, va replicar durament el partit morat destacant que com a candidat a la investidura ha de «salvaguardar l'interès general», i va instar Iglesias a «assumir també la seva responsabilitat» en el procés de negociacions.



Sánchez, d'altra banda, ha assegurat a Iglesias que no pretén negociar ni pactar res amb PP i Ciutadans encara que els demani la seva abstenció, perquè només els reclama que assumeixin la seva responsabilitat i no deixin el país sense alternativa. A més ha recalcat que si no tira endavant la seva investidura no serà responsabilitat d'un o altre grup sinó "dels 350 diputats del Congrés".