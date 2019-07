Un informe estableix que Julen va morir segons després de caure al pou

Un informe demanat per la defensa de l'amo de la finca de Totalán (Màlaga) on hi havia el pou on va morir el petit Julen, el cos del qual va ser rescatat 13 dies després, assenyala que el petit va morir pocs segons després de patir la caiguda i que durant el rescat es van produir lesions al cadàver, «però no van ser la causa de la mort».

Així es desprèn de l'esmentat estudi preliminar, en el qual els metges es mostren «bàsicament d'acord» amb l'elaborat pels forenses de l'Institut de Medicina Legal (IML ) de Màlaga en el qual assenyalaven que el nen va morir per la caiguda al pou, als pocs minuts després de la precipitació, apuntant al fet que la causa de la mort va ser per traumatisme cranioencefàlic i raquimedular, presentant fractures.

En concret, l'informe estableix que l'absència de material estrany a les vies aèries «porta a pensar en una mort gairebé immediata». A més, afegeix que la luxació occito-atloidea es va produir «durant la caiguda pels mecanismes de tracció, flexió i extensió» i que «aquesta va ser la causa de la mort gairebé immediata del nen».

Afegeix, de la mateixa manera, que, posteriorment, en els intents de rescat «se li van poder produir lesions al cadàver, però totes elles post mortem». «La major part de les múltiples ferides que mostrava el menor al seu cap són post mortem i es van poder produir durant els intents de rescat», s'estableix a l'informe.