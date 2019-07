Sánchez perd la primera votació i el PSOE truca a Podem per tornar al diàleg

Pedro Sánchez dirigint-se al Congrés per segon dia consecutiu.

Pedro Sánchez dirigint-se al Congrés per segon dia consecutiu. europa press

Pedro Sánchez va perdre la primera votació al Congrés per ser investit president en comptar només amb el suport del seu partit, el PSOE, i els regionalistes càntabres, en un debat després del qual Podem va decidir, a l'últim moment, abstenir-se en un nou gest per buscar l'acord. Un acord que ha d'arribar abans de quaranta-vuit hores, perquè demà es produirà la segona votació a la cambra baixa, en la qual el candidat necessita majoria simple -més sís que nos- per a la seva elecció.

Conscients d'això, la vicepresidenta, Carmen Calvo, va avançar que l'equip negociador del Govern va trucar al responsable d'Acció de Govern i Acció Institucional de Podem, Pablo Echenique, per presentar-li una nova oferta i «seguir negociant» la investidura de Sánchez. Calvo va fer aquestes declaracions després de reunir-se al Congrés durant tres hores i mitja amb el president del Govern en funcions, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, i el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos. Si bé fonts socialistes van explicar que el PSOE vol convocar una «reunió formal» amb l'equip negociador d'Unides Podem, Calvo va afirmar que «ens reunirem quan puguem».

El PSOE va admetre que havia de prendre la iniciativa una vegada que les negociacions amb Unides Podem havien encallat en considerar el seu líder, Pablo Iglesias, que l'última oferta dels socialistes era que formessin part del Govern com «un simple decorat». Fonts socialistes es van mostrar optimistes sobre la nova oferta i van assenyalar que «si queda racionalitat, hi ha solució».

Segons fonts de la formació morada, el que finalment ha de prevaldre és el que va sortir de la consulta als inscrits i que és «un govern de coalició». «No hi ha cultura de coalició a Espanya i el PSOE és un partit centenari que està processant aquesta idea», van comentar aquestes fonts.

Els vots en contra de la investidura van ser els previsibles de PP, Ciutadans i Vox, així com d'ERC, JxCat, Coalició Canària i Navarra Suma, encara que se'ls va sumar una sorpresa: El «no» de la portaveu d'Unides Podem, Irene Montero, que va votar a primera hora del matí telemàticament, quan el seu partit, al final, va decidir abstenir-se. Al costat de Podem es van abstenir PNB i Compromís.

El vot «equivocat» d'Irene Montero demostra que Unides Podem va començar el dia amb la idea de votar contra la investidura de Sánchez, després d'una primera jornada de debat molt dura en la qual Pablo Iglesias va retreure als socialistes que només oferissin a Podem càrrecs i competències «decoratives» i va advertir a Sánchez que el seu partit no pensava deixar-se humiliar.



Lastra, conciliadora

No obstant això, després de la intervenció de la portaveu socialista, Adriana Lastra -amb un to més conciliador-, i de l'última crida de Sánchez a l'acord, Unides Podem anunciava la seva intenció d'abstenir-en lloc de votar en contra. A la sortida del ple, la portaveu de Galícia en Comú, Yolanda Díaz, admetia que l'abstenció d'Unides Podem buscava afavorir el diàleg, mentre la portaveu adjunta de la coalició, Ione Belarra, demanava al PSOE un moviment ràpid que afavoreixi les negociacions perquè, com va destacar, «s'està acabant el temps».