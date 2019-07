Mata el seu fill de 10 anys i després se suïcida

Un home de 39 anys ha matat presumptament el seu fill de 10, a qui havia d'haver entregat ahir a la seva mare, i després s'ha penjat en un domicili de la localitat murciana de Beniel. Segons han informat fonts de la investigació, la Policia Local d'aquest municipi va rebre una trucada en què s'informava que David S.O. no havia lliurat al seu fill a dos quarts de nou del vespre, com establia el règim de visites.

Els agents municipals es van desplaçar fins al domicili de l'home i van comprovar que la porta estava tancada amb clau per dins, de manera que van avisar a un manyà que la va obrir. Va ser llavors quan entre el passadís i el bany van trobar estès a terra el cos del menor envoltat de gran quantitat de sang a la cuina el del pare penjat.

Abans d'accedir al lloc els familiars havien avisat les forces de seguretat que David S.O. havia tingut algun comportament suïcida. La Guàrdia Civil també es va traslladar a l'habitatge per fer-se càrrec de la investigació, han indicat les mateixes fonts, que han assenyalat que el suposat parricida tenia antecedents per maltractaments i havia trencat una ordre d'allunyament dictada el passat mes.

Fonts de la investigació han precisat que el pare mantenia el règim de visites sobre els menors. L'assassinat es va produir al pis que compartia el matrimoni fins a la seva separació, un tercer de l'edifici Azalea, al número 32 de l'avinguda Calvo Sotelo de Beniel.

L'alcaldessa de Beniel (Múrcia), Mari Carmen Moreno, ha decretat dos dies de dol oficial a la població i ha convocat per al migdia un minut de silenci en solidaritat amb la família del nen de 10 anys assassinat. La regidora ha subratllat la "gran consternació i tristesa" amb la qual s'ha fet de dia aquest petit poble murcià d'uns 20.000 habitants, l'activitat municipal ha estat suspesa i on les banderes de l'ajuntament onegen a mig pal.

L'alcaldessa ha posat èmfasi en el "ferri suport" del poble de Beniel a la mare del nen assassinat i tot el seu entorn familiar i ha subratllat que "aquesta situació tan dura hem d'afrontar-la entre tots".