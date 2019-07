El Govern irlandès avisa Johnson que la salvaguarda fronterera no és negociable

El Govern de la República d'Irlanda va advertir que l'acord del Brexit no pot ser renegociat, tot i que el primer ministre britànic, el conservador Boris Johnson, està disposat a sortir de la Unió Europea (UE) sense pacte si no es revisa la controvertida salvaguarda fronterera irlandesa. Així ho va traslladar el cap de l'Executiu irlandès, el democristià Leo Varadkar, a Johnson durant una conversa telefònica.

Un portaveu del Govern irlandès va assenyalar que Varadkar havia destacat la «necessitat de mantenir la salvaguarda», dissenyada per evitar que després del Brexit es restableixi una frontera física entre les dues Irlandes, el que aniria clarament en perjudici de les seves economies i del procés de pau d'Irlanda del Nord.

El primer ministre irlandès li va recordar a Johnson que aquesta clàusula de seguretat ha estat inclosa a l'acord del Brexit, pactat per Londres i Brussel·les el passat desembre, com a «conseqüència de les decisions preses al Regne Unit i pel Govern del Regne Unit», va explicar el portaveu. De cara a les converses que mantindran les dues parts per intentar tancar la seva separació, prevista per al proper 31 d'octubre, Varadkar va destacar que la UE «està unida» i comparteix la postura que «l'acord de sortida no pot reobrir-se».

Així mateix, el primer ministre irlandès va explicar a Johnson que la salvaguarda podria «substituir-se per solucions alternatives» més endavant, tal com preveu l'acord de sortida i la declaració política sobre la futura relació, però, de moment, «no s'han presentat opcions satisfactòries».

Per part seva, Johnson va advertir a Varadkar que segueix ferm en el seu compromís de fer sortir el Regne Unit de la Unió Europea el 31 d'octubre «passi el que passi», el que deixa oberta la possibilitat d'un Brexit sense acord. «La seva clara preferència és deixar la UE amb un acord, però Brussel·les ha d'abolir la salvaguarda», va explicar l'oficina de Johnson en un comunicat.

El primer ministre del Regne Unit visita avui Irlanda del Nord per exposar el seu pla per al Brexit. La visita a Belfast és l'última d'una minigira pel Regne Unit que ja l'ha portat aquesta setmana a Escòcia i Gal·les. La qüestió d'un divorci sense acord és especialment delicada per a Escòcia i Irlanda del Nord, la majoria dels electors dels quals va rebutjar el Brexit en el referèndum de 2016 i on ha agafat impuls el debat sobre la independència del Regne Unit i la reunificació de les dues Irlandes, respectivament.