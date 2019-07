El grup de Vox a Saragossa no té suport per retolar Gerona i Lérida i no Girona i Lleida

El grup de Vox a l'Ajuntament de Saragossa no ha aconseguit que el Ple tragués endavant una moció en la qual reclamava que la retolació de poblacions al terme municipal es realitzi exclusivament en castellà, un text que incidia en el canvi de Lleida per Lérida i Girona per Gerona.

La iniciativa ha sortit rebutjada ja que únicament ha comptat amb el suport dels dos regidors de Vox, mentre que el PP s'ha abstingut i la resta de la Corporació - PSOE, Cs, Saragossa en Comú i Podem - ha votat en contra.

"Com que vivim a Espanya, la nostra llengua oficial és l'espanyol", ha recalcat la regidora de Vox Carmen Rouco, qui ha defensat que els rètols a la ciutat estiguin íntegrament en castellà i ha advocat pel "principi de reciprocitat" i perquè les denominacions de Saragossa o Osca tampoc no es retolin en català a la comunitat veïna.

El socialista Alfonso Gómez ha denunciat que la moció només buscava generar "agitació" entre dues comunitats "germanes" com Catalunya i Aragó, al que ha sumat que els noms de Lleida i Girona són oficials i correctes.

Des del PP, Natalia Chueca ha advocat perquè les iniciatives que es portin al Ple se cenyeixin als interessos dels saragossans i, encara que ha considerat "empipador" que a Catalunya els noms no apareguin en castellà, ha reconegut que les denominacions en qüestió són les oficials d'aquells municipis.

Això no obstant, ha dit que veu "raonable" que es pugui fer una instància per sol·licitar un canvi en la normativa de retolació i per això s'ha abstingut.

La regidora de Cs Cristina García ha rebutjat la moció per ser de competència nacional i perquè hi ha una legalitat en la retolació, ja que el 1980 es va autoritzar les ciutats a canviar els seus noms oficials per Lleida i Girona.

Luisa Broto (Saragossa en Comú) ha recordat que "Aragó és trilingüe", que la diversitat lingüística és un llegat a protegir i ha acusat la formació ultradretà de voler tornar a una Espanya "monocolor" que no accepta la pluralitat.

De la seva banda, Amparo Bella, de Podem-Equo, a més de coincidir en què Lleida o Girona són noms oficials, ha instat a no perdre el temps en qüestions que no són rellevants per a la ciutadania.

Així mateix, s'ha dirigit a la representant de Vox i, després d'exclamar rotundament i en veu alta "Espanya", li ha preguntat si creu que les llengües que es parlen al país no són patrimoni espanyol i ha afegit: "aquí té a les persones no normals defensant la normalització dels usos lingüístics", en referència a la polèmica protagonitzada per Rouco la setmana passada quan va distingir entre "gais", "lesbianes", "normals" i "no normals".