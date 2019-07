Iglesias adverteix que Sánchez «no té un projecte per al país»

El líder de Podem, Pablo Iglesias, va afirmar que el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha demostrat que «no té un projecte per al país» en demanar l'abstenció a PP i Cs perquè tirés endavant la seva investidura. «Quan algú diu: jo vull ser president del Govern amb l'abstenció del PP i Cs i, si això no pot ser, amb Unides Podem, demostra que no té projecte per a aquest país», va afirmar Iglesias en el seu últim programa de Fort Apache, que va ser gravat un dia després de la investidura fallida de Sánchez i difós dilluns a la nit.

El líder de Podem es va mostrar convençut que el PSOE no ha volgut discutir amb Podem assumptes com la protecció de l'estat de benestar o la pujada dels salaris, i considera que en última instància aquest és el debat que està darrere de les frustrades negociacions, en què els socialistes es van negar a cedir a la formació morada el Ministeri de Treball.

Per part seva, la vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo, va assegurar que la possibilitat de concretar un govern de coalició amb Unides Podem «està tancada» perquè la proposta que va fer el PSOE «era bastant viable i bona» i es van trobar amb un «no», tot afegint que el PSOE per tenir «estabilitat» parlamentària ha de parlar «amb partits que estan molt lluny» de la formació morada. Calvo va assenyalar que la via per formar govern «haurà de transitar per suports i acords de programes» i que sense haver-hi una coalició hi ha «altres possibilitats» amb fórmules «molt assajades». Preguntada sobre si es tornarà a intentar una negociació amb Unides Podem per a un Executiu de coalició, va respondre que «aquesta opció està tancada».

Paral·lelament, el PSOE va utilitzar l'avantatge que li atorga el baròmetre del CIS per pressionar la resta de formacions polítiques per tal que donin suport a Pedro Sánchez i evitin unes eleccions en què els ciutadans li podrien atorgar una «amplíssima confiança». "No hi ha dret que Casado, Rivera i Iglesias segueixin bloquejant la formació de l'únic govern possible", s'ha queixat al Congrés el secretari general del grup socialista, Rafael Simancas, després de conèixer que el Centre d'Investigacions Sociològiques situa el PSOE en xifres rècord, a la vora de la majoria absoluta.